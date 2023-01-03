В Токмаке обстрелом разрушен корпус тубдиспансера. СМИ пишут, что там были войска РФ

В оккупированном Токмаке Запорожской ранним утром был нанесен удар по корпусу тубдиспансера. Как сообщает «РИА Мелитополь», в здании больницы базировались российские военные.



«Сегодня примерно в 4 утра артиллерия ВСУ накрыла очередное расположение оккупантов. Рашисты коварно заняли корпус туббольницы. Карма от ВСУ прилетела метко. Под завалами враги и остались», - говорится в сообщении.



По данным издания, место происшествия оцепила «полиция». К разрушенному зданию съехались пожарные, скорые, военная техника с краном для разбора завалов.



Представитель оккупационной администрации Владимир Рогов в свою очередь утверждает, что в здании были «больные мирные жители».



Число жертв пока неизвестно.

ВСУ нанесли удар по расположению российских войск в ПТУ Макеевки в ночь на 1 января. Вчера Минобороны РФ признало гибель 63 военных.



В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек.