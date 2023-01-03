У Токмаку зруйновано корпус тубдиспансеру. ЗМІ пишуть, що там були війська РФ

В окупованому Токмаку Запорізької області вранці було завдано удару по корпусу тубдиспансеру. Як повідомляє «РІА Мелітополь», у будівлі лікарні базувалися російські військові.



«Сьогодні приблизно о 4 ранку артилерія ЗСУ накрила чергове розташування окупантів. Рашисти підступно зайняли корпус тублікарні. Карма від ЗСУ прилетіла влучно. Під завалами вороги і лишилися», - йдеться у повідомленні.



За даними видання, місце події оточила поліція. До зруйнованої будівлі з'їхалися пожежні, швидкі військова техніка з краном для розбору завалів.



Представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов, у свою чергу, стверджує, що в будівлі були «хворі мирні жителі».



Кількість жертв поки що невідома.

ЗСУ завдали удару по розташуванню російських військ у ПТУ Макіївки 1 січня. Учора Міноборони РФ визнало загибель 63 військових.



У соцмережах кажуть, що кількість загиблих і поранених може сягати 600-700 осіб.