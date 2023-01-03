В РФ прошли траурные мероприятия по погибшим в оккупированной Макеевке военным

В городах Самарской области России прошли траурные мероприятия по погибшим военным в оккупированной Макеевке. Об этом сообщают российские СМИ.



Утром траурные мероприятия прошли в Самаре, Тольятти и других городах Самарской области — в Макеевке погибли военные из этого региона.





Напомним, армия Украины в новогоднюю ночь обстреляла ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских оккупационных войск. Минобороны РФ признало гибель 63 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек. Разбор завалов продолжается.



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