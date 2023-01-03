У РФ відбулися жалобні заходи за загиблими в окупованій Макіївці військовими

У містах Самарської області Росії відбулися жалобні заходи за загиблими військовими в окупованій Макіївці. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Вранці жалобні заходи відбулися в Самарі, Тольятті та інших містах Самарської області — у Макіївці загинули військові з цього регіону.





Нагадаємо, армія України в новорічну ніч обстріляла ПТУ в Макіївці, де дислокувався особовий склад російських окупаційних військ. Міноборони РФ визнало загибель 63 військових. У соцмережах кажуть, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб. Розбір завалів триває.



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