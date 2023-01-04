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Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда послу Франции в России

04 января 2023, 10:15

Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда послу Франции в России

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение на Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви. Он утверждает, что это осколок от снаряда французской гаубицы Caesar. Об этом пишет «РИА Новости».

Письмо и осколок были переданы в среду охране резиденции посла Франции в Москве.

В письме он обвинил Францию в «подчинении диктату Вашингтона».

«Пишу об этом с болью, потому что всегда любил французскую историю, знаю язык и культуру Франции, чту память о славных делах, когда русские и французы совместно боролись против общих угроз», - пишет Рогозин.

21 декабря был обстрелян донецкий ресторан «Шеш-Беш», в котором Рогозин праздновал день рождения. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранения, сообщалось, что донецкие врачи оказали ему помощь. 22 декабря Рогозин заявил, что его помощник погиб во время обстрела. В целом говорилось о двух погибших и семи раненых.

По информации российских СМИ, экс-глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы и проникающее осколочное ранение ягодиц.

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