Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда послу Франции в России

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение на Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви. Он утверждает, что это осколок от снаряда французской гаубицы Caesar. Об этом пишет «РИА Новости».



Письмо и осколок были переданы в среду охране резиденции посла Франции в Москве.



В письме он обвинил Францию в «подчинении диктату Вашингтона».



«Пишу об этом с болью, потому что всегда любил французскую историю, знаю язык и культуру Франции, чту память о славных делах, когда русские и французы совместно боролись против общих угроз», - пишет Рогозин.

21 декабря был обстрелян донецкий ресторан «Шеш-Беш», в котором Рогозин праздновал день рождения. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранения, сообщалось, что донецкие врачи оказали ему помощь. 22 декабря Рогозин заявил, что его помощник погиб во время обстрела. В целом говорилось о двух погибших и семи раненых.



По информации российских СМИ, экс-глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы и проникающее осколочное ранение ягодиц.