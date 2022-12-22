Помощник Рогозина погиб в донецком ресторане при обстреле

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его помощник погиб во время обстрела донецкого ресторана «Шеш-Беш». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Рогозина.



21 декабря был обстрелян донецкий ресторан «Шеш-Беш», в котором Рогозин праздновал день рождения.



В результате обстрела погибли два человека, один из них — его помощник. Второй погибший — охранник «председателя правительства ДНР» Виталия Хоценко.



Несмотря на то, что Рогозин не назвал имя погибшего помощника, российским СМИ удалось установить, что это Михаил Бридасов.



Также сообщается, что при обстреле ранения получили семь человек, в том числе Рогозин и Хоценко, а также их жены. Рогозин заявил, что погибший помощник — его «‎боевой товарищ»‎, и добавил, что трое других членов его группы тяжело ранены. По словам Рогозина, он собирается вернуться на фронт и отомстить «‎за ребят»‎.

Сообщается, что в оккупированном Донецке врачи оказывают помощь экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и людям, которые попали с ним под обстрел.