Рогозін відправив уламок від снаряду, що його поранив, послу Франції в Росії

Екс-голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, який отримав поранення на Донбасі, направив вилучений з шиї уламок снаряду послу Франції в Росії П'єру Леві. Він стверджує, що це уламок від снаряда французької гаубиці Caesar. Про це пише «РІА Новини».



Лист та уламок були передані в середу охороні резиденції посла Франції у Москві.



У листі він звинуватив Францію у «підпорядкуванні диктату Вашингтона».



«Пишу про це з болем, тому що завжди любив французьку історію, знаю мову та культуру Франції, шаную пам'ять про славні справи, коли росіяни та французи спільно боролися проти загальних загроз», - пише Рогозін.

21 грудня було обстріляно донецький ресторан «Шеш-Беш», в якому Рогозін святкував день народження. 22 грудня Рогозін заявив, що його помічник загинув під час обстрілу. Загалом ішлося про двох загиблих і сімох поранених.



Раніше повідомлялося, що екс-глава «Роскосмосу» отримав осколкове поранення м'яких тканин голови і проникне осколкове поранення сідниць.