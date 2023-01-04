Украинские журналисты назвали имена россиян, запускающих «‎Шахеды» по Украине

Названы имена четырех российских военных, которых летом учили управлять дронами-камикадзе «Shahed» в Иране. Об этом стало известно из совместного расследования «Слідства.Інфо» и «Наші гроші.Львів».
Журналисты установили имена четырех офицеров, ответственных за атаки на украинские города: Сергей Созинов, Андрей Степовой (капитан военно-воздушных сил РФ), Глеб Пивкин, Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ).
В расследовании говорится, что российские военные учились управлять дронами-камикадзе под прикрытием «армейских соревнований» в Иране.
Российские военные из 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ из Коломны проходили учения в Иране осенью 2022 года, учения по времени совпали с датой поставки России первой партии иранских дронов. «Соревнования» закончились 27 августа. Через две недели по Украине были запущены первые «Шахеды».
Сообщается, что «Шахеды» по Украине запускают военные 294-го центра из Коломны, где обучают операторов дронов, а также тестируют новые срезки дронов перед отправкой в войска.
Учения проводились под видом «Армейских игр», которые устраивают россияне. Одна из дисциплин называется «Соколиная охота» — соревнование операторов дронов. В данной дисциплине принимали участие 13 военных из команды РФ.
В 2022 году «соревнования» проходили в городе Кашан (Иран), недалеко от него расположена секретная авиабаза, на которой покупателей учат управлять дронами-камикадзе. Журналисты отмечают, что летом 2022 года россияне посещали авиабазу дважды.
4 января сообщалось, что Россия может нанести новый массированный удар по Украине раньше 9-10 января. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.
2 января ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В Киеве поврежден объект инфраструктуры.