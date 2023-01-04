Украинские журналисты назвали имена россиян, запускающих «‎Шахеды» по Украине

Названы имена четырех российских военных, которых летом учили управлять дронами-камикадзе «‎Shahed» в Иране. Об этом стало известно из совместного расследования «‎Слідства.Інфо»‎ и «‎Наші гроші.Львів»‎.



Журналисты установили имена четырех офицеров, ответственных за атаки на украинские города: Сергей Созинов, Андрей Степовой (капитан военно-воздушных сил РФ), Глеб Пивкин, Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ).



В расследовании говорится, что российские военные учились управлять дронами-камикадзе под прикрытием «‎армейских соревнований» в Иране.



Российские военные из 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ из Коломны проходили учения в Иране осенью 2022 года, учения по времени совпали с датой поставки России первой партии иранских дронов. «‎Соревнования» закончились 27 августа. Через две недели по Украине были запущены первые «‎Шахеды».



Сообщается, что «‎Шахеды» по Украине запускают военные 294-го центра из Коломны, где обучают операторов дронов, а также тестируют новые срезки дронов перед отправкой в войска.



Учения проводились под видом «Армейских игр», которые устраивают россияне. Одна из дисциплин называется «‎Соколиная охота» — соревнование операторов дронов. В данной дисциплине принимали участие 13 военных из команды РФ.



В 2022 году «‎соревнования» проходили в ‎городе Кашан (Иран), недалеко от него расположена секретная авиабаза, на которой покупателей учат управлять дронами-камикадзе. Журналисты отмечают, что летом 2022 года россияне посещали авиабазу дважды.

4 января сообщалось, что Россия может нанести новый массированный удар по Украине раньше 9-10 января. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.



2 января ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В Киеве поврежден объект инфраструктуры.