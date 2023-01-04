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Українські журналісти назвали імена росіян, які запускають «Шахеди» по Україні

04 січня 2023, 21:47

Українські журналісти назвали імена росіян, які запускають «Шахеди» по Україні

Названо імена чотирьох російських військових, яких влітку вчили керувати дронами-камікадзе «Shahed» в Ірані. Про це стало відомо із спільного розслідування «Слідства.Інфо» та «Наші гроші.Львів».

Журналісти встановили імена чотирьох офіцерів, відповідальних за атаки на українські міста: Сергій Созінов, Андрій Степовий (капітан військово-повітряних сил РФ), Гліб Півкін, Євген Глухов (лейтенант ВПС РФ).

У розслідуванні сказно, що російські військові вчилися управляти дронами-камікадзе під прикриттям «армійських змагань» в Ірані.

Російські військові з 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ з Коломиї проходили навчання в Ірані восени 2022 року, навчання за часом збіглися з датою постачання Росії першої партії іранських дронів. «Змагання» закінчилися 27 серпня. Через два тижні по Україні були запущені перші «Шахеди».

Повідомляється, що «Шахеди» по Україні запускають військові 294-го центру з Коломни, де навчають операторів дронів, а також тестують нові зрізки дронів перед відправкою до військ.

Навчання проводилися під виглядом «Армійських ігор», які влаштовують росіяни. Одна з дисциплін називається «Соколине полювання» — змагання операторів дронів. У цій дисципліні брали участь 13 військових із команди РФ.

У 2022 році «змагання» проходили в місті Кашан (Іран), недалеко від нього розташована секретна авіабаза, на якій покупців вчать керувати дронами-камікадзе. Журналісти зазначають, що влітку 2022 року росіяни відвідували авіабазу двічі.

4 січня повідомлялося, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9-10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.

2 січня вночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури

 

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