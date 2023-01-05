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Киев ответил Путину: «‎рождественского перемирия»‎ не будет

05 января 2023, 18:47

Киев ответил Путину: «‎рождественского перемирия»‎ не будет

Переговоров с Россией о «‎рождественском перемирии», к которому ‎5 января призывали Украину  президент РФ Владимир Путин и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, не будет. Об этом сообщил  секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «‎24 канала»‎.

По его словам, никаких переговоров с Россией не будет, но у нее есть простое решение в сложившейся ситуации: уйти с украинской земли. Также Данилов подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.

«‎Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь при чем? Где религия и где попы?... Какая-то сумасшедшая страна»‎, — сказал секретарь СНБО.

Предложение России, развязавшей войну против Украины, ввести «‎рождественское перемирие» также прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он написал в Twitter, что Украине не атакует чужую страну, не убивает мирное население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно российских захватчиков, которые пришли на ее территорию.

Чиновник подчеркнул, что Россия должна покинуть оккупированные территории, только тогда начнется «‎временное перемирие»‎.

«Лицемерие оставьте себе…‎»‎, — подытожил Подоляк, обращаясь к россиянам.

Утром 5 января глава Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал установить «рождественское перемирие». Михаил Подоляк назвал предложение России «циничной ловушкой».

Вечером 5 января российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество — с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Также он призвал Украину к временному перемирию.

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