Патриарх РПЦ Кирилл призвал установить «рождественское перемирие»

Патриарх Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал установить «рождественское перемирие». Соответствующее обращение опубликовано на сайте РПЦ.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», - указано на сайте церкви.

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