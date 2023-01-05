Офис президента: Заявление РПЦ о «рождественском перемирии» — циничная ловушка

Заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о «рождественском перемирии» является «циничной ловушкой». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны". РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" — циничная ловушка и элемент пропаганды», — подчеркнул Подоляк.



Напомним, ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал установить «рождественское перемирие» в срок с 12:00 6 января и до 24:00 7 января. В обращении он назвал войну «междоусобным конфликтом».



Также сообщалось, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП.