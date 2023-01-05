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Київ відповів Путіну: «різдвяного перемир'я» не буде

05 січня 2023, 18:57

Київ відповів Путіну: «різдвяного перемир'я» не буде

Переговорів з Росією про «різдвяне перемир'я», до якого 5 січня закликали Україну президент РФ Володимир Путін і глава Російської православної церкви патріарх Кирило, не буде. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі «24 канала».

За його словами, жодних переговорів з Росією не буде, але вона має просте рішення в ситуації, що склалася: піти з української землі. Також Данилов наголосив, що Україна робитиме на своїй землі все, що вважатиме за потрібне.

«Прикриватися якимись святами християнськими, вони тут до чого? Де релігія і де попи?... Якась божевільна країна», — сказав секретар РНБО.

Пропозицію Росії, яка розв'язала війну проти України, запровадити «різдвяне перемир'я» також прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він написав у Twitter, що Україна не атакує чужу країну, не вбиває мирне населення, як це робить РФ. Україна знищує виключно російських загарбників, які прийшли на її землю.

Чиновник підкреслив, що Росія має залишити окуповані території, тільки тоді почнеться «тимчасове перемир'я».

«Лицемірство залиште собі…», — підсумував Подоляк, звертаючись до росіян.

Вранці 5 січня голова Російської православної церкви Кирило Гундяєв закликав встановити «різдвяне перемир'я». Михайло Подоляк назвав пропозіцію Росії «цинічною пасткою».

Ввечері 5 січня російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво — з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня. Також він закликав Україну до тимчасового перемир'я.

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