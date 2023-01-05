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Путин поручил Шойгу прекратить огонь на Рождество

05 января 2023, 17:19

Путин поручил Шойгу прекратить огонь на Рождество

Российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны РФ ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине», - говорится в сообщении.

При этом он призвал Украину также ввести режим прекращения огня на Рождество.

Сегодня патриарх Кирилл призвал Россию и Украину прекратить огонь и установить «рождественское перемирие».

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что заявление РПЦ – циничная ловушка и элемент пропаганды.

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