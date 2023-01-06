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Сроки за убийство и разбой: Названы «вагнеровцы», с которых сняли судимости

06 января 2023, 14:18

Сроки за убийство и разбой: Названы «вагнеровцы», с которых сняли судимости

Журналисты опознали нескольких осужденных, о снятии судимостей с которых заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Среди них люди, получившие сроки за убийство, разбой, организацию преступной группировки и производство амфетамина. Об этом сообщают «Русская служба Би-би-си» и «Агентство. Новости».

На опубликованном видео Пригожин заявил, что участники первой группы заключенных, завербованные ЧВК для отправки на фронт в Украину, завершили полугодовой контракт. На нем — около 20 людей в военной форме. Также СМИ выложили фото этих людей.

Журналисты опознали среди них 34-летнего Анатолия Сальмина из Ленинградской области, неоднократно судимого — в том числе за убийство. В 2011 году он получил девять лет лишения свободы за то, что утопил знакомого, с которым вместе отправился на рыбалку.

Среди заключенных оказался и ветеринар из Санкт-Петербурга Дмитрий Каравайчик, который в 2019 году был осужден на 17 лет за производство и сбыт амфетамина. Был там и Александр Суетов, который в 2020 году получил 10 лет колонии как организатор преступной группировки, совершавшей налеты на ювелирные магазины в Петербурге. А также Денис Кинев, которому в 2011 году дали пять лет за разбой, и Станислав Усачев, не позднее чем в 2016 году получивший год и один месяц колонии за угон автомобиля.

Ранее сообщалось, что с первой группы завербованных заключенных, воевавших против Украины в составе ЧВК «Вагнер», сняли судимости после завершения полугодового контракта. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Также Пригожин предлагал завербованным заключенным, которые получили тяжелые ранения, потеряли конечности, на войне против Украины, оставаться в его группировке.

По информации Reuters, основатель ЧВК «Вагнера» хочет контролировать шахты вблизи Бахмута Донецкой области, потому для российских оккупационных войск так важно взять именно этот украинский город.

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