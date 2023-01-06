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Строки за вбивство та розбій: Названо «вагнерівців», з яких зняли судимості

06 січня 2023, 14:18

Строки за вбивство та розбій: Названо «вагнерівців», з яких зняли судимості

Журналісти впізнали кількох засуджених, про зняття судимостей з яких заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Серед них люди, які отримали терміни за вбивство, розбій, організацію злочинного угруповання й виробництво амфетаміну. Про це повідомляють «Русская служба Би-би-си» та «Агентство. Новости».

На опублікованому відео Пригожин заявив, що учасники першої групи ув'язнених, завербовані ПВК для відряджання на фронт в Україну, завершили піврічний контракт. На ньому — близько 20 людей у військовій формі. Також ЗМІ виклали фото цих людей.

Журналісти впізнали серед них 34-річного Анатолія Сальміна з Ленінградської області, неодноразово засудженого — зокрема за вбивство. У 2011 році він отримав дев'ять років позбавлення волі за те, що втопив знайомого, з яким разом вирушив на риболовлю.

Серед ув'язнених опинився і ветеринар із Санкт-Петербурга Дмитро Каравайчик, який 2019 року був засуджений на 17 років за виробництво й збут амфетаміну. Був там й Олександр Суетов, який 2020 року отримав 10 років колонії як організатор злочинного угруповання, що здійснювало нальоти на ювелірні магазини в Петербурзі. А також Денис Кинєв, якому 2011 року дали п'ять років за розбій, і Станіслав Усачов, який не пізніше ніж 2016 року отримав рік і один місяць колонії за викрадення автомобіля.

Раніше повідомлялося, що з першої групи завербованих ув'язнених, які воювали проти України у складі ПВК «Вагнер», зняли судимості після завершення піврічного контракту. Про це заявив засновник ПВК Євген Пригожин.

Також Пригожин пропонував завербованим ув'язненим, які зазнали важких поранень, втратили кінцівки, на війні проти України, залишатися в його угрупованні.

За інформацією Reuters, засновник ПВК «Вагнера» хоче контролювати шахти поблизу Бахмута Донецької області, тому для російських окупаційних військ так важливо взяти саме це українське місто.

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