Президентка Венгрии высказалась об объявленном Путиным «перемирии»

В Венгрии объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие назвали потенциальным «шагом к миру». Об этом президентка этой страны Каталин Новак написала в Twitter.

«Пусть объявленное на все православное Рождество перемирие станет шагом к миру», – заявила она.

Утром 5 января глава Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал установить «рождественское перемирие». Михаил Подоляк назвал предложение России «циничной ловушкой».

Вечером 5 января российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество — с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Также он призвал Украину к временному перемирию.



Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что переговоров с РФ о «‎рождественском перемирии» не будет.