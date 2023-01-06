Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Президентка Венгрии высказалась об объявленном Путиным «перемирии»

06 января 2023, 14:50

Президентка Венгрии высказалась об объявленном Путиным «перемирии»

В Венгрии объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие назвали потенциальным «шагом к миру». Об этом президентка этой страны Каталин Новак написала в Twitter.

«Пусть объявленное на все православное Рождество перемирие станет шагом к миру», – заявила она.

Утром 5 января глава Русской православной церкви Кирилл Гундяев призвал установить «рождественское перемирие». Михаил Подоляк назвал предложение России «циничной ловушкой».

Вечером 5 января российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество — с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Также он призвал Украину к временному перемирию.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что переговоров с РФ о «‎рождественском перемирии» не будет.

Еще по теме

Места
Украина-венгрия
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду
11:54
В правительстве призвали не посещать храмы на ВОТ из-за возможных терактов РФ
10:34
В РФ пообещали восстановить автодорожную часть Крымского моста в марте
10:30
Власти Северодонецка готовятся к деоккупации города
09:20
«ДНР» сообщила о ранении двоих гражданских
23:38
Главные события в оккупации 5 января
19:13
«ЛНР»: Спасатели извлекли из-под завалов здания больницы в Первомайске тело женщины
17:03
Много пустующего жилья. Оккупанты не будут строить новые многоэтажки в Шахтерске
16:18
«ДНР»: В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ранены две женщины
15:47
Один человек за две недели: Оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке
15:31
Оккупанты вывозят награбленное в Мариуполе в Таганрог — ЦНС
13:05
Армия РФ возит по оккупированному Мариуполю системы ПВО — С-300 и БУК
12:11
Житель Донецка показал цены на продукты в супермаркете
09:27
Оккупанты «закрыли» Титаровку, ищут сотрудничающих с ВСУ — Луганская ОВА
08:21
В Донецке один человек погиб, еще один ранен — на остановке
все новости
16:08
В Ростове ФСБ РФ задержала три человека. Их обвиняют в намерении поджечь военкомат
15:57
На ж/д вокзалах Украины появятся бесплатные станции зарядки гаджетов
15:39
С какими вопросами переселенцы звонили на горячую линию, сообщили в Минреинтеграции
15:37
Сдавали позиции ВСУ в Донецкой области: два информатора приговорены к лишению свободы
15:25
В доме назначенного оккупантами «губернатором» Херсонской области Сальдо прошли обыски
15:13
В Минобороны показали, как сбивают над Киевом дроны-камикадзе
15:05
Шмыгаль призвал украинцев быть готовыми к аварийным отключениям света
14:50
Президентка Венгрии высказалась об объявленном Путиным «перемирии»
14:18
Сроки за убийство и разбой: Названы «вагнеровцы», с которых сняли судимости
14:06
США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow – Politico
13:20
В Краматорске российским обстрелом повреждены 14 домов
12:59
В Мариуполе оккупанты установили бюст Ленина в Городском саду
12:38
Оккупанты обстреляли центр Курахово
12:13
«Укрэнерго» вводит лимиты потребления электроэнергии из-за похолодания
12:10
Под Минском ищут военных РФ с оружием, сбежавших из части — СМИ
все новости
ВИДЕО
Утренние взрывы в Херсоне: На месте «прилета» начался пожар Утренние взрывы в Херсоне: На месте «прилета» начался пожар
06 января, 09:38
Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ► Потери войск РФ в Макеевке: куда ВСУ ударят теперь ►
04 января, 23:14
Последствия удара в Васильевке. Фото: соцсети В Васильевке под обстрел попала комендатура оккупантов, есть погибшие
04 января, 15:54

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама