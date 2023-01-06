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Президентка Угорщини висловилася про оголошене Путіним «перемир'я»

06 січня 2023, 14:50

Президентка Угорщини висловилася про оголошене Путіним «перемир'я»

В Угорщині оголошене президентом РФ Володимиром Путіним перемир'я назвали потенційним «кроком до миру». Про це президентка цієї країни Каталін Новак написала у Twitter.

«Нехай оголошене на все православне Різдво перемир'я стане кроком до миру», – заявила вона.

Вранці 5 січня глава Руської православної церкви Кирило Гундяєв закликав встановити «різдвяне перемир'я». Михайло Подоляк назвав пропозицію Росії «цинічною пасткою».

Ввечері 5 січня російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу ввести режим припинення вогню на Різдво — з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня. Також він закликав Україну до тимчасового перемир'я.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що переговорів з РФ про «різдвяне перемир'я» не буде.

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