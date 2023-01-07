Позиционные бои, атаки и ДРГ: Ситуация на фронте вблизи Кременной и Сватово

В районе Кременной и Сватово в Луганской области продолжаются бои. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



«Российские войска провели ограниченную наземную атаку в районе Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово)», — отмечают аналитики.



Также сообщается, что российские и украинские войска ведут позиционные бои в направлении Сватово и что украинские войска безуспешно атаковали российские позиции в районе Куземовки (13 км к северо-западу от Сватово).



Кроме того, российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной. ВСУ отразили российские атаки в районе Макеевки, что в 22 км к северо-западу от Кременной, и Площанки, что в 16 км к северо-западу от Кременной.



В отчете указано, что украинские силы предприняли несколько безуспешных контратак, чтобы вернуть утраченные позиции вдоль реки Балка Журавка, которая протекает между Площанкой и Кременной. Говорится и о том, что украинские диверсионно-разведывательные группы активно действуют к юго-западу от Кременной между Серебрянкой и Григоровкой.

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