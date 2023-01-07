Позиційні бої, атаки та ДРГ: Ситуація на фронті поблизу Кремінної та Сватового

У районі Кремінної та Сватового в Луганській області точаться бої. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Російські війська провели обмежену наземну атаку в районі Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового)», — зазначають аналітики.



Також повідомляється, що російські та українські війська ведуть позиційні бої в напрямку Сватового й що українські війська без успіху атакували російські позиції в районі Куземівки (13 км на північний захід від Сватового).



Крім того, російські та українські війська продовжили наступальні операції в районі Кремінної. ЗСУ відбили російські атаки в районі Макіївки, що за 22 км на північний захід від Кремінної, і Площанки, що за 16 км на північний захід від Кремінної.



У звіті зазначено, що українські сили здійснили кілька безрезультатних контратак, щоб повернути втрачені позиції вздовж річки Балка Журавка, яка протікає між Площанкою й Кремінною. Йдеться і про те, що українські диверсійно-розвідувальні групи активно діють на південний захід від Кремінної між Серебрянкою та Григорівкою.

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