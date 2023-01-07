Снайпери-прикордонники під Бахмутом зупинили атаку окупантів, ліквідувавши їхнього командира. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



Зазначається, що прикордонники у складі Сил оборони захищають від російських загарбників підступи до Бахмута.



У відомстві розповіли, що стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських військових. Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу, після чого ліквідували його та кулеметника. Окупанти, втративши керування підрозділом, не стали атакувати й втекли.



Таким чином, зазначили в ДПСУ, прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля міста.

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