Оккупанты боятся наступления ВСУ в двух областях — британская разведка

Командование российских оккупационных войск опасается украинского наступления в Луганской и Запорожской областях. Об этом сообщила британская разведка.



Отмечается, что прорыв ВСУ разрушит сухопутный путь между территорией России и оккупированным Крымом.



По данным разведки, оккупанты в последние недели укрепили оборонительные сооружения в центральной части Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. Они продолжают держать большие силы на этом направлении.



«То, как Россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины на двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье», — отмечает разведка.



Успешное наступление ВСУ в Запорожской области разрушит «наземный мост» между территории РФ и оккупированным Крымом, а продвижение украинских войск в Луганской области еще больше подорвет заявленную россиянами цель — так называемое «освобождение Донбасса».



«Решение, противодействие которой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков», — сказано в сообщении.



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