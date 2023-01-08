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Окупанти побоюються наступу ЗСУ у двох областях — британська розвідка

08 січня 2023, 10:25

Окупанти побоюються наступу ЗСУ у двох областях — британська розвідка

Командування російських окупаційних військ побоюється українського наступу у Луганській та Запорізькій областях. Про це повідомила британська розвідка.

Зазначається, що прорив ЗСУ зруйнує сухопутний шлях між територією Росії та окупованим Кримом.

За даними розвідки, окупанти останніми тижнями зміцнили оборонні споруди в центральній частині Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Вони продовжують тримати більші сили у цьому напрямі.

«Те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України на двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі», — зазначає розвідка.

Успішний наступ ЗСУ у Запорізькій області зруйнує «наземний міст» між територією РФ та окупованим Кримом, а просування українських військ у Луганській області ще більше підірве заявлену росіянами мету — так зване «визволення Донбасу».

«Рішення, протидія якій із цих загроз віддати пріоритет, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників», — сказано в повідомленні.

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