«Сейчас очень тяжело в Соледаре». В Минобороны рассказали о ситуации в городе

Российские оккупанты сконцентрировали усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.



«На Востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых — наступает противник. Наступает не только регулярная армия, но и частные… Сейчас очень тяжело в Соледаре», — заявила она.



Замминистра отметила, что большая часть украинской армии на сегодня — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.



«И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей высокой цели – сохранить государство и победить», — подчеркнула Маляр.