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Тяжелые бои: Кириленко рассказал о ситуации в Соледаре

07 января 2023, 20:59

Тяжелые бои: Кириленко рассказал о ситуации в Соледаре

Соледар Бахмутского района Донецкой области остается одной из самых горячих точек, где фиксируются десятки обстрелов со стороны российских сил. Об ситуации в городе и окрестностях в эфире телемарафона рассказал руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

«Тяжелые бои идут. Командование принимает максимальные меры, чтобы восстановить те позиции, на которых враг частично добился успеха. Точно знаем, какие меры предпринимаются, какие силы и кто присоединяется к этому. Будем следить за нашими успехами — уже после сообщений Генштаба», — сказал Кириленко.

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на военных, пишет, что россияне перенаправили часть сил с Бахмута на Соледар. А на позициях возле Бахмута огонь со стороны оккупационной армии сократился примерно вдвое. Украинские военные эксперты, в свою очередь, подтверждают лишь незначительное снижение обстрелов. Интенсивность боев, по их словам, как и планы России захватить и Бахмут, и Соледар, и другие населенные пункты — не изменились.

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