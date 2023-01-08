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«Зараз дуже важко у Соледарі». У Міноборони розповіли про ситуацію у місті

08 січня 2023, 14:46

«Зараз дуже важко у Соледарі». У Міноборони розповіли про ситуацію у місті

Російські окупанти сконцентрували зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області чи принаймні з пропагандистською метою захопити хоч якийсь населений пункт. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потроху крок за кроком просуваємося вперед. А на деяких настає противник. Настає не лише регулярна армія, а й приватні... Зараз дуже важко у Соледарі», — заявила вона.

Заступник міністра зазначила, що більша частина української армії на сьогодні — це мобілізовані, тобто непрофесійні військові.

«І ми як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна громадянські люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробування військовими реаліями війни. Усі люди різні, тому й випробування відбуваються по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети зберегти державу і перемогти», — підкреслила Маляр.

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Люди
Ганна Маляр
Місця
Донецька область Соледар
Події
Війна

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