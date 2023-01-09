Краматорск снова обстреляли: два человека погибли в машине

Краматорск Донецкой области сегодня вечером попал под ракетный обстрел. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



Обновлено. Российские войска попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека в машине погибли, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.



В соцсетях публикую фото последтвий обстрела — большой воронки на автомобильной дороге и горящей машины.



Сообщения о возгорании автомобиля повяились во время воздушной тревоги из-за обстрела.

Также войска РФ нанесли удар по Константиновке сегодня вечером. Как сообщил глава ОВА Павел Кириленко, ракеты упали за пределами города — никто не пострадал.

Предыдущий раз войска РФ нанесли ракетный удар по Крамтаорску в ночь на 8 января. В результате были повреждены два учебных заведения, восемь многоквартирных домов и гаражи. По данным властей, пострадавших среди мирных жителей не было.



Министерство обороны России назвало ракетные удары по Краматорску той ночью «операцией возмездия» за удар ВСУ по месту дислокации российских войск в Макеевке 31 декабря. Утверждалось, что были нанечены удары по общежитям, в которых якобы находиились украинские бойцы. В действительности ракеты упали рядом с учебными заведениями, незначительно повредив их.



В ВСУ опровергли заявление Минобороны РФ, в самой России его высмеяли даже некторые телеграм-каналы, поддерживающие войну в Украине.