В Минобороны РФ назвали удары по Краматорску «возмездием за Макеевку». В ВСУ опровергли

Последствия ракетного удара по Краматорску. Фото: Новости Донбасса

Министерство обороны России назвало ракетные удары по Краматорску минувшей ночью «операцией возмездия» за удар Вооруженных сил Украины по месту дислокации российских войск в Макеевке 31 декабря.



В сообщении Минобороны РФ утверждается, что в течение прошедших суток «российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск».



Там добавили, что якобы в общежитии № 28 находились более 700 украинских военнослужащих, а в общежитии № 47 — более 600 украинских бойцов.



В Вооруженных силах Украины заявление о поражении пунктов дислокации украинских военных в Краматорске опровергли.



«Эта информация столь же соответствует действительности, как так и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это — информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет», — сказал «Суспільному» спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Войска РФ минувшей ночью нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате повреждены два учебных заведения, восемь многоквартирных домов и гаражи. По данным властей, пострадавших среди мирных жителей нет.



Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны РФ сначало признало гибель 63 военных, а затем 89 военнослужащих. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек.