Краматорськ знову обстріляли: двоє людей загинули в машині

Краматорськ Донецької області сьогодні ввечері потрапив під ракетний обстріл. Про це «Новинам Донбасу» повідомили місцеві жителі.



Оновлено. Російські війська влучили у проїжджу частину та автомобіль із людьми. Двоє людей у машині загинули, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.



У соцмережах публікую фото наслідків обстрілу — великої вирви на автомобільній дорозі.



Також у місті спалахнула машина — відповідні відео публікують очевидці в соцмережах.



Повідомлення про спалах автомобіля з'явилися під час повітряної тривоги через обстріл.

Також війська Росії завдали удару по Костянтинівці сьогодні ввечері. Як повідомив голова ОВА Павло Кириленко, ракети впали за межами міста — ніхто не постраждав.

Попередній раз війська РФ нанесли ракетний удар по Крамтаорську вночі на 8 січня. В результаті були пошкоджені два навчальні заклади, вісім багатоквартирних будинків та гаражі. За даними влади, постраждалих серед мирних жителів не було.



Міністерство оборони Росії назвало ракетні удари по Краматорську тієї ночі «операцією відплати» за удар ЗСУ по місцю дислокації російських військ у Макіївці 31 грудня. Стверджувалося, що були нанесені удари по гуртожиткам, де нібито перебували українські бійці. Насправді ракети впали поряд з навчальними закладами, незначно пошкодивши їх.



У ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ, у самій Росії її висміяли навіть деякі телеграм-канали, що підтримують війну в Україні.