Житель Угледара погиб в результате ночного обстрела

Один человек погиб вследствие ночного обстрела российскими войсками Угледара в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Также на территории Угледарской отдельной территориальной громады (ОТГ), по его словам, ночью были обстрелы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленки.



«На Донецком направлении больше всего пострадала Кураховка — ранены 2 человека, повреждены 35 домов. Ночью произошел обстрел Елизаветовки Марьинской громады — повреждены частные дома. Под утро россияне обстреляли Авдеевку из "Градов" — без жертв», — отметил Кириленко.



На Горловском направлении 4 человека ранены в Бахмуте и один человек ранен в Парасковеевке — там повреждены 24 частных дома и две пятиэтажки. Еще одна пятиэтажка повреждена в Соледаре. Также были обстрелы окрестностей Торецкой и Часовоярской громад.



На Лисичанском направлении, по его словам, войска РФ разрушили частный дом в Серебрянке Северской ОТГ, повредили магазин в Райгородке Николаевской ОТГ, продолжают обстрелы Торского и Заречного Лиманской ОТГ.

За минувшие сути Нацполиция Украины задокументировала 21 удар войск РФ по Донецкой области.