Житель Вугледару загинув внаслідок нічного обстрілу

Одна людина загинула внаслідок нічного обстрілу російськими військами Вугледара на Донеччині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також на території Вугледарської окремої територіальної громади (ОТГ), за його словами, вночі були обстріли на околицях Водяного, Пречистівки та Богоявленки.



«На Донецькому напрямку найбільше постраждала Курахівка — поранено 2 людини, пошкоджено 35 будинків. Вночі відбувся обстріл Єлизаветівки Мар'їнської громади — пошкоджено приватні будинки. Під ранок росіяни обстріляли Авдіївку з Градів — без жертв», — зазначив Кириленко.



На Горлівському напрямку 4 людей поранено в Бахмуті і одну людину поранено в Парасковіївці — там пошкоджено 24 приватні будинки і два п'ятиповерхівки. Ще одна п'ятиповерхівка пошкоджена у Соледарі. Також були обстріли околиць Торецької та Часовоярської громад.



На Лисичанському напрямку, за його словами, війська РФ зруйнували приватний будинок у Серебрянці Сіверської ОТГ, пошкодили магазин у Райгородці Миколаївської ОТГ, продовжують обстріли Торського та Зарічного Лиманської ОТГ.

За минулі суті Нацполіція України задокументувала 21 удар військ РФ по Донецькій області.