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Сколько военнослужащих и гражданских освобождены из плена РФ — данные Минреинтеграции

10 января 2023, 19:29

Сколько военнослужащих и гражданских освобождены из плена РФ — данные Минреинтеграции

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из российского плена освобождены 1596 человек. Об этом говорится в отчете Минреинтеграции.

В частности, освобождены 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица. Такие данные приводит Национальное информационное бюро, созданное 17 марта во исполнение Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года.

Также, по информации бюро, 2102 письма передано родным от украинских пленных, 2827 писем — пленным от близких.

В Минреинтеграции уточнили, что 1448 лицам, освобожденным из плена, и 462 семьям военных и гражданских лиц, которые сейчас находятся в плену, выплачено единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч гривен каждому. Общая сумма помощи — 191 миллион гривен.

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