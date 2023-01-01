Парамедик из «Азовстали» освобожден из российского плена

Парамедик Асан Исенаджиев из «Азовстали» вернулся в Украину из российского плена 31 декабря 2022 года в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщила представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в Facebook.



«Асан вернулся в родную страну, а вскоре обязательно вернется домой – в свободный украинский Крым!», — написала Ташева.



Крымский татарин Асан Исенаджиев родом из Гирея. До войны он работал в «скорой помощи». Во время обороны Мариуполя парамедик находился на «Азовстали» и оказывал помощь раненым. Весной он опубликовал в соцсети фото своих окровавленных рук в форме сердца и написал: «Передайте моей маме слова: я увидел столько боли, что не сломаюсь никогда».



Медик также обращался к мировому сообществу с просьбой вывести людей из «Азовстали». Одно из обращений опубликовал на турецком языке.

«Люди умирают на руках от простого отсутствия антибиотиков, от гнойных ран. Нас постоянно бомбят из воздуха, моря и земли. Прошу соблюдать порядок вывода всех людей, в том числе армии, с территории "Азовстали". Остановите этот кошмар», — заявил Исенаджиев.



140 человек вернулись в Украину из плена 31 декабря.

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