Скільки військовослужбовців і цивільних звільнено з полону РФ — дані Мінреінтеграції

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського полону звільнено 1596 осіб. Про це йдеться у звіті Мінреінтеграції.



Зокрема, звільнено 1464 військовослужбовців і 132 цивільних особи. Такі дані наводить Національне інформаційне бюро, створене 17 березня на виконання Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року.



Також, за інформацією бюро, 2102 листи передано рідним від українських полонених, 2827 листів — полоненим від близьких.



У Мінреінтеграції уточнили, що 1448 особам, звільненим із полону, та 462 сім'ям військових і цивільних осіб, які наразі перебувають у полоні, виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень кожному. Загальна сума допомоги — 191 мільйон гривень.

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