Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Соледаре, увеличили число «вагнеровцев» — Минобороны

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои. О ситуации в городе по состоянию на день рассказала замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.



«После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество "вагнеровцев", пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха», — проинформировала замминистра.



Так город выглядит сегодня:

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Накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения самостоятельно взяли под контроль Соледар. По его словам, «в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои». Сегодня Минобороны РФ фактически опровергло слова Пригожина.



Заявление о захвате Соледара Россией сегодня опроверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В Институте изучения войны не считают соответствующими действительности российские заявления о полном контроле над Соледаром. В то же время, аналитики отметили, что непонятно, кто контролирует кварталы города из-за динамичных боев.



Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вчера вечером заявил, что силы РФ контролируют только восточные окраины Соледара.



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