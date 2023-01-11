Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Соледаре, увеличили число «вагнеровцев» — Минобороны

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои. О ситуации в городе по состоянию на день рассказала замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.
«После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество "вагнеровцев", пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха», — проинформировала замминистра.
Так город выглядит сегодня:
Накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения самостоятельно взяли под контроль Соледар. По его словам, «в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои». Сегодня Минобороны РФ фактически опровергло слова Пригожина.
Заявление о захвате Соледара Россией сегодня опроверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В Институте изучения войны не считают соответствующими действительности российские заявления о полном контроле над Соледаром. В то же время, аналитики отметили, что непонятно, кто контролирует кварталы города из-за динамичных боев.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вчера вечером заявил, что силы РФ контролируют только восточные окраины Соледара.
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