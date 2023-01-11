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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в Соледарі, збільшили кількість «вагнерівців» — Міноборони

11 січня 2023, 14:55

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в Соледарі, збільшили кількість «вагнерівців» — Міноборони

У Соледарі Донецької області точаться важкі бої. Про ситуацію в місті станом на день розповіла заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр.

«Після зазнаних втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість "вагнерівців", намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху», — поінформувала заступниця міністра.

Так місто виглядає сьогодні:

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Напередодні ввечері засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його підрозділи самостійно взяли під контроль Соледар. За його словами, «у центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої». Сьогодні Міноборони РФ фактично спростувало слова Пригожина.

Заяву про захоплення Соледара Росією сьогодні спростував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. В Інституті вивчення війни не вважають такими, що відповідають дійсності, російські заяви про повний контроль над Соледаром. Водночас аналітики зазначили, що незрозуміло, хто контролює квартали міста через динамічні бої.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович учора ввечері заявив, що сили РФ контролюють лише східні околиці Соледара.

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