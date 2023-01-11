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Півтисячі мирних жителів Соледара не можуть залишити місто через бойові дії

11 січня 2023, 23:38

Півтисячі мирних жителів Соледара не можуть залишити місто через бойові дії

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про ситуацію у Соледарі на Донеччині. Він підкреслив, що зараз на лінії фронту в області тривають запеклі бої.

Він нагадав, що до 5 січня люди ще мали можливість евакуюватися. Згодом почалися активні бойові дії.

«У Соледарі наразі залишаються 559 людей. … У тому числі там лишаються 15 дітей», – сказав голова ОВА в ефірі телеканалу «Рада».

Зараз із закликом вивезти людей, що залишилися, до влади звертаються їхні родичі, які знаходяться за межами міста або Донецької області, зазначив Кириленко.

«Щойно буде відновлено можливість щодо безпечного заїзду в Соледар із цими людьми буде проведено роботу», – сказав Кириленко.

Він зазначив, що до початку активних боїв у місто було завезено достатньо їжі та гуманітарних речей. Раніше у Соледарі працювали 14 пунктів обігріву.

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