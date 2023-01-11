Зеленский о Соледаре: Донецкое направление держится

Бои на Донбассе продолжаются, сказал в видеообращении в среду президент Украины Владимир Зеленский.



«Сейчас государство-террорист и его пропагандисты стараются сделать вид, будто бы какая-то часть нашего города Соледар, полностью разрушенного оккупантами — якобы это какое-то достижение России», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что бои продолжаются, «Донецкое направление держится», а мнимую победу в районе Соледара подают россиянам, «чтобы поддерживать мобилизацию, чтобы давать надежду тем, кто за агрессию».

Российские оккупационные войска не оставляют попытки полного захвата Донецкой области, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.



Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения самостоятельно взяли под контроль Соледар. По его словам, «в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои». Сегодня Минобороны РФ фактически опровергло слова Пригожина.



Заявление о захвате Соледара Россией сегодня опроверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В Институте изучения войны не считают соответствующими действительности российские заявления о полном контроле над Соледаром. В то же время, аналитики отметили, что непонятно, кто контролирует кварталы города из-за динамичных боев.



Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вчера вечером заявил, что силы РФ контролируют только восточные окраины Соледара.