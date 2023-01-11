Пригожин заявил о «полной зачистке» Соледара. Украинские власти этого не подтверждают

Основатель российской «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «полной зачистке» Соледара в Донецкой области.



«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.



По его словам, убито около 500 человек. «Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», — добавил он.



При этом сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бои за Соледар продолжаются. Также об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.



Украинский военнослужащий, находящийся на месте боев, с которым связался телеканал CNN, назвал ситуацию в Соледаре «очень сложной» и предположил, что следующие 24 часа будут критическими.



«Здесь тяжело, но мы живее всех живых. Не верьте тому, что говорят. Мы держимся, хотя и почти сами по себе, без командиров», — сказал военный. Если украинские части удержат свои позиции, его подразделение сможет безопасно отступить, отмечает CNN.



По словам бойца, ситуацию осложняет то, что российские войска глушат украинскую связь, и это затрудняет координацию. «Мы не понимаем, кто с нами по соседству, но там кто-то есть и они сражаются. У нас нет связи с ними», — добавил военный.

Накануне вечером основатель «ПВК Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения самостоятельно взяли под контроль Соледар. Сегодня днем Минобороны РФ фактически опровергло слова Пригожина, отметив, что Соледар блокирован только с севера и юга.