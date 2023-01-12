Защитников Соледара и Бахмута усилят техникой и боеприпасами от партнеров – Зеленский

Подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров», – написал Зеленский в Telegram.



В то же время, как сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и оцепить Бахмут.



«Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки оцепить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск», – написала она в Telegram.