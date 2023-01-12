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В Генштабе сочли некорректным оценивать, сколько процентов Соледара контролируют ВСУ

12 января 2023, 13:40

В Генштабе сочли некорректным оценивать, сколько процентов Соледара контролируют ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают некорректным оценивать, какой процент города Соледар в Донецкой области контролируют украинские силы, а какой — войска России.

Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Относительно Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую — пытается контролировать враг. Бои идут, бои ожесточенные. Пока так», — сказал он.

Сегодня ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что командование пытается выбрать «максимально правильную» тактику на этом направлении. По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

Минобороны России в своей сегодняшней сводке никак не прокомментировало ситуацию в Соледаре.

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Вечером 11 января основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «полной зачистке» Соледара его наемниками. Украинские власти этого не подтверждают, отмечая, что бои в городе продолжаются.

По оценке Института изучения войны, российские войска по состоянию на 11 января еще не полностью захватили Соледар в Донецкой области, хотя и несколько продвинулись. Однако возможное взятие этого города вряд ли позволит силам РФ захватить Бахмут, считают аналитики.

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