Захисників Соледара та Бахмута посилять технікою та боєприпасами від партнерів – Зеленський

Підрозділи у Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним оперативно та безперебійно, заявив президент України Володимир Зеленський.



«Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію щодо основних напрямів фронту. Окрема увага була приділена боям у Бахмуті та Соледарі. Наголошую: підрозділи, які захищатимуть ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним оперативно та безперебійно. Йшлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів», – написав Зеленський у Telegram.



Водночас, як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледара та оточити Бахмут.



«Противник продовжує наступ у районі Соледара. Мета ворога – прорвати оборону наших військ та захопити місто. Продовжуються також спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони вагнерівців та регулярних військ», – написала вона у Telegram.