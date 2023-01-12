Супутник показав військову техніку біля кордону Білорусі та України

На білоруському військовому аеродромі «Зябрівка» на Гомельщині продовжує розташовуватися база збройних сил РФ. Такого висновку дійшли аналітики центру Rochan Consulting, спираючись на супутникові знімки.



Неподалік кордону з Україною супутник зафіксував зенітно-ракетний комплекс «С-300/400», зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» та іншу техніку.



Знімки аеродрому зробив супутник Airbus 7 січня. Крім того, на фото можна побачити вантажні машини та кілька радарів, які Rochan Consulting визначили, як 76N6 та 64N6E.