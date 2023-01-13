Село Невское на Луганщине: под обстрелами гибнут люди ►

Село Невское Луганской области было деоккупировано в октябре прошлого года. Российские войска регулярно обстреливают населенный пункт. На днях в результате обстрела два человека погибли и еще два были ранены. Мужчины были дома, когда на них рухнула крыша. Шансов выжить – не было.



Полицейские, приехавшие на вызов, констатируют смерть, откапывают тела, чтобы дальше отвезти в краматорский морг (Донецкая область). Там будут проведены все экспертизы, чтобы в дальнейшем стать доказательной базой военных преступлений оккупантов в суде.



Наталья – жена одного из погибших мужчин. Говорит, россияне оставили маленьких детей, которых семья успела эвакуировать в Харьковскую область, без отца. Сама женщина в момент обстрела ухаживала за своим хозяйством на соседней улице.



Местные говорят, в последнее время российские военные специально выжигают их дома.



Мирные жители Невского уже подали в полицию более 90 заявлений о военных преступлениях россиян. Каждый день число дел увеличивается, ведь обстрелы населенного пункта не прекращаются. Сейчас в селе проживают 140 человек.