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Село Невское на Луганщине: под обстрелами гибнут люди ►

13 января 2023, 00:02

Село Невское на Луганщине: под обстрелами гибнут люди ►

Село Невское Луганской области было деоккупировано в октябре прошлого года. Российские войска регулярно обстреливают населенный пункт. На днях в результате обстрела два человека погибли и еще два были ранены. Мужчины были дома, когда на них рухнула крыша. Шансов выжить – не было.

Полицейские, приехавшие на вызов, констатируют смерть, откапывают тела, чтобы дальше отвезти в краматорский морг (Донецкая область). Там будут проведены все экспертизы, чтобы в дальнейшем стать доказательной базой военных преступлений оккупантов в суде.

Наталья – жена одного из погибших мужчин. Говорит, россияне оставили маленьких детей, которых семья успела эвакуировать в Харьковскую область, без отца. Сама женщина в момент обстрела ухаживала за своим хозяйством на соседней улице.

Местные говорят, в последнее время российские военные специально выжигают их дома.

Мирные жители Невского уже подали в полицию более 90 заявлений о военных преступлениях россиян. Каждый день число дел увеличивается, ведь обстрелы населенного пункта не прекращаются. Сейчас в селе проживают 140 человек.

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