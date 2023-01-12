В «Укрэнерго» показали последствия обстрела армией РФ одной из подстанций Украины

В «Укрэнерго» показали последствия обстрела войсками РФ одной из подстанций и рассказали, как ликвидируются повреждения после таких атак.



«Три ракетных прилета на подстанцию, обеспечивающую свет для сотни тысяч человек. До 5 ракет за один раз. Трудно смотреть, как горит автотрансформатор подстанции, без которого без света остались сотни тысяч человек. А гасить до конца тревоги нельзя – потому что из опыта знаешь, что может прилететь еще», - рассказали в компании.

Отмечается, что на указаном объекте спасатели восемь часов гасили пожар.



«После ликвидации последствий прилетов начинается кропотливая работа наших ремонтных бригад, инженеров по восстановлению и возвращению объекта в работу. Обычные люди делают титаническую работу. Без передышки. Без нареканий. Наши подстанции не рассчитаны на то, чтобы амортизировать весь ракетный потенциал врага. Но мы точно все обязательно восстановим», - заявили в «Укрэнерго».

Утром в «Укрэнерго» сообщили, что в девяти областях Украины были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения.