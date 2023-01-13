Село Невське на Луганщині: під обстрілами гинуть люди ►

Село Невське Луганської області було деокуповано у жовтні минулого року. Російські війська регулярно обстрілюють його. Днями в результаті обстрілу двоє людей загинули і ще двоє були поранені. Чоловіки були вдома, коли на них звалився дах. Шансів вижити – не було.



Поліцейські, які приїхали на виклик, констатують смерть, відкопують тіла, щоб далі відвезти до краматорського моргу (Донецька область). Там буде проведено всі експертизи, щоб надалі стати доказовою базою військових злочинів окупантів у суді.



Наталія – дружина одного із загиблих чоловіків. Каже, росіяни залишили маленьких дітей, яких родина встигла евакуювати на Харківщину, без батька. Сама жінка в момент обстрілу доглядала своє господарство на сусідній вулиці.



Місцеві кажуть, останнім часом російські військові спеціально випалюють будинки місцевих.



Мирні жителі Невського вже подали до поліції понад 90 заяв про військові злочини росіян. Щодня кількість справ збільшується, адже обстріл населеного пункту не припиняється. Нині у селі проживає 140 осіб.