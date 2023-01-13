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Украинский солдат в Соледаре заявил CNN, что его подразделение «бросили»

13 января 2023, 00:09

Украинский солдат в Соледаре заявил CNN, что его подразделение «бросили»

Украинский военнослужащий в городе Соледар Донецкой области, за который продолжаются бои, в комментарии CNN пожаловался на то, что его подразделение бросили на передовой. Телеканал отметил, что не называет его имя по соображениям безопасности.

«Новости Донбасса» не могут проверить правдивость этого заявления. Надеемся на авторитет и высокие редакционные стандарты американского телеканала.

«Мы пытались уйти сами, но орки [русские] уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти», — сказал военный по телефону CNN. 

Он подчеркнул: «Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили».

Собеседник CNN сказал, что у солдат закончилась еда, кончилась вода и что у них есть раненые. Он отметил, что у них еще остались боеприпасы.

«Последняя эвакуация была три дня назад, — рассказывает он. — Приказ был держаться до самого конца. Судя по звукам боя, наши соседи [другие части] либо отошли, либо получили приказ отступить. Нам сказали держаться».

«Мы держимся, пока можем. Но каждый может устать и в конце концов дойти до предела. Невозможно так долго держаться только на высоком моральном духе», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 12 января поблагодарил подразделения, которые продолжают вести бои в Соледаре. «Особенно сегодня хочу отметить десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери», — сказал глава государства. 

Также Зеленский пообещал, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым «оперативно и бесперебойно».

Ранее в четверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя ситуацию в Соледаре, рассказал, что командование пытается выбрать «максимально правильную» тактику на этом направлении. По его словам, решение будет принято в ближайшее время.

Советник Офиса президента Алексей Арестович в четверг вечером заявил: «Если мы оставим Соледар — это не будет бегство. Это будет плановое решение командования, которые выведет силы и средства с одного рубежа обороны на другой».

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