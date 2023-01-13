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Український солдат у Соледарі заявив CNN, що його підрозділ «кинули»

13 січня 2023, 00:09

Український солдат у Соледарі заявив CNN, що його підрозділ «кинули»

Український військовослужбовець у місті Соледар Донецької області, за який продовжуються бої, у коментарі CNN поскаржився на те, що його підрозділ кинули на передовій. Телеканал зазначив, що не називає його ім'я з міркувань безпеки.

«Новини Донбасу» не можуть перевірити правдивість цієї заяви. Сподіваємося на авторитет та високі редакційні стандарти американського телеканалу.

«Ми намагалися піти самі, але орки вже там. Якщо сьогодні не буде наказу відступити, ми швидше за все не встигнемо піти», — сказав військовий телефоном CNN.

Він наголосив: «Нам сказали, що ми будемо відкликані. А тепер нас просто кинули».

Співрозмовник CNN сказав, що у солдатів закінчилася їжа, закінчилася вода і що у них є поранені. Він зазначив, що у них ще залишилися боєприпаси.

«Остання евакуація була три дні тому, — розповідає він. — Наказ триматися до кінця. Судячи зі звуків бою, наші сусіди [інші частини] або відійшли або отримали наказ відступити. Нам сказали триматися».

«Ми тримаємося, поки можемо. Але кожен може втомитися і в кінці кінців дійти до межі. Неможливо так довго триматися тільки на високому моральному дусі»,— підкреслив він.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні ввечері 12 січня подякував підрозділам, які продовжують вести бої у Соледарі. «Особливо сьогодні хочу відзначити десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції і завдають ворогові відчутних втрат», — сказав глава держави.

Також Зеленський пообіцяв, що підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним «оперативно і безперебійно».

Раніше в четвер спікер Східної групування військ ВСУ Сергій Череватий, коментуючи ситуацію в Соледарі, розповів, що командування намагається вибрати «максимально правильну» тактику в цьому напрямку. За його словами, рішення буде прийнято найближчим часом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович у четвер увечері заявив: «Якщо ми залишимо Соледар — це не буде втеча. Це буде планове рішення командування, яке виведе сили та засоби з одного рубежу оборони на інший».

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