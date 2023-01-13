ISW: Російські сили, ймовірно, захопили більшу частину Соледара

Російські сили, ймовірно, захопили більшу частину Соледара. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Ймовірне захоплення російськими військами Соледара 11 січня не є оперативно значущою подією та навряд чи віщує швидке оточення Бахмута. Геолокаційні кадри, розміщені 11 і 12 січня, показують, що російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, якщо не весь, і, ймовірно, витіснили українські сили із західної околиці», — зазначають аналітики.



Також повідомляється, що українські сили відбили російські атаки на населений пункт, розташований більш ніж за кілометр на північний захід від Соледара й за межами колишніх українських позицій.



«Російські джерела стверджували, що станом на 12 січня російські сили все ще зачищають Соледар від решти українських сил. Російські мілблогери 12 січня розмістили кадри, на яких бійці групи Вагнера вільно гуляють Соледаром», — наголосили в ISW.



Також у звіті йдеться про те, що міністерство оборони Росії не оголосило про захоплення Соледара російськими військами, але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков привітав російські війська з успішними наступальними операціями.



«Усі наявні дані свідчать про те, що українські війська більше не ведуть організованої оборони в Соледарі. Заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили утримують позиції в Соледарі, можливо, стосується оборонних позицій, розташованих поблизу, але не в Соледарі», — вважають в Інституті вивчення війни.



Аналітики пишуть і про те, що у РФ перебільшують важливість Соледара, при цьому витрачають там значні ресурси. Це призведе до прискорення «деградації» російських сил у районі Бахмута.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Міноборони України заявили, що ніч у Соледарі Донецької області була спекотною, точилися бої.



Президент України Володимир Зеленський у зверненні ввечері 12 січня подякував підрозділам, які продовжують вести бої в Соледарі. Зеленський пообіцяв, що підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним «оперативно та безперебійно».



Також повідомлялося, що в Генеральному штабі Збройних сил України вважають некоректним оцінювати, який відсоток міста Соледар у Донецькій області контролюють українські сили, а який — війська Росії.



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