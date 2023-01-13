Россияне в Соледаре выкладывают кадры из тех мест, которые ранее удерживали ВСУ

Российские прокремлевские СМИ и телеграм-каналы публикуют фото и видео с наемниками «ЧВК Вагнер» из тех мест в Соледаре Донецкой области, которые ранее удерживали Вооруженные силы Украины. Это может свидетельствовать о серьезном продвижении российских сил в городе.



В частности, российское госагентство «РИА Новости» опубликовало кадры присутствия «вагнеровцев» рядом со стелой ГП «Артемсоль».



Согласно карте проекта DeepState, ранее это место не контролировалось силами РФ.



Кроме того, появилось видео присутствия наемников группы «Вагнера» у здания спортивного комплекса «Артемсоли».



Также российские телеграм-каналы распространяют фото разрушенного здания офиса ГП «Аретмсоль», которое расположено в центральной части города.

Также на российском госканале «Россия 1» вышел репортаж из северной части Соледара, который силы РФ зхватили ранее. «Новости Донбасса» геолоцировали этот район.